В Госдуме поддержали проект о праве россиян с судимостью служить по контракту Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Комитет Государственной думы по обороне поддержал законопроект о праве граждан России, имеющих судимость, заключать контракт с Министерством обороны в период мобилизации, военного положения или военного времени.

«Комитет Государственной думы по обороне рекомендует принять указанный законопроект в первом чтении», – сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ предлагается включить в проект порядка работы Госдумы во вторник, 13 июня, для рассмотрения в первом чтении. В комитете полагают, что законопроект направлен на увеличение численности военнослужащих по контракту.

Напомним, в конце мая в Государственную думу был внесен проект закона о возможности в период мобилизации проходить военную службу по контракту россиянам, которые ранее имели судимость. Документом также предлагается разрешить заключать контракт на военную службу гражданам, которые были признаны ограниченно годными к военной службе.