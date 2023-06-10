Шойгу подписал приказ о правовом статусе добровольческих организаций Фото: пресс-служба Министерства обороны РФ

Министр обороны России подписал приказ, согласно которому добровольческие организации подпишут контракты с ведомством, получив таким образом правовой статус.

«Документом определено подписание добровольческими отрядами до 1 июля этого года контрактов с Министерством обороны РФ. Это придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач», – говорится в Telegram-канале Минобороны России.

Как уточняется в сообщении, приказ даст право всем добровольцам заключать индивидуальные контракты или с добровольческими отрядами, или с Минобороны в качестве военнослужащих. Тем самым они смогут рассчитывать на все предусмотренные меры социальной поддержки, отметили в ведомстве.

Кроме того, подчеркнули в министерстве, приказ расширит возможности комплектования подразделений Объединенной группировки войск военнослужащими и добровольцами, а также совместного применения воинских подразделений и добровольческих организаций.

Напомним, в марте этого года Минобороны РФ опубликовало порядок вступления граждан в добровольческие формирования. Особое внимание в тексте документа уделено оценке психологической пригодности кандидатов в добровольцы.

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