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НовостиВ мире10 июня 2023 11:29

Канцлер Германии Шольц заявил о планах созвониться с Путиным в ближайшее время

Последний раз политики общались по телефону в декабре 2022 года
Дарья ЧИПУРНАЯ
Олаф Шольц хочет провести телефонный разговор с Владимиром Путиным

Олаф Шольц хочет провести телефонный разговор с Владимиром Путиным

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в ближайшее время планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом немецкий канцлер заявил в рамках 38-го съезда протестантской церкви в Нюрнберге.

"Я собираюсь сделать это снова (пообщаться) в ближайшее время", - цитирует Шольца немецкое информационное агентство dpa.

Любопытно, что во время выступления Шольца в нюрнбергской церкви из зала доносились крики "переговоры". Шольц не стал их игнорировать, сказав следующее: "Переговоры - окей. Вопрос в том, кто и с кем ведет переговоры, и о чем".

Напомним, последний раз Шольц и Путин созванивались в декабре прошлого года. У них также состоялись телефонные звонки до и во время проведения специальной военной операции на Украине.

Ранее пользователи соцсети Twitter подвергли критике Шольца за слова, что Украине придется еще долго оказывать помощь.