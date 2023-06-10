Канцлер Германии Шольц заявил о планах созвониться с Путиным в ближайшее время

Олаф Шольц хочет провести телефонный разговор с Владимиром Путиным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в ближайшее время планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом немецкий канцлер заявил в рамках 38-го съезда протестантской церкви в Нюрнберге.

"Я собираюсь сделать это снова (пообщаться) в ближайшее время", - цитирует Шольца немецкое информационное агентство dpa.

Любопытно, что во время выступления Шольца в нюрнбергской церкви из зала доносились крики "переговоры". Шольц не стал их игнорировать, сказав следующее: "Переговоры - окей. Вопрос в том, кто и с кем ведет переговоры, и о чем".

Напомним, последний раз Шольц и Путин созванивались в декабре прошлого года. У них также состоялись телефонные звонки до и во время проведения специальной военной операции на Украине.

Ранее пользователи соцсети Twitter подвергли критике Шольца за слова, что Украине придется еще долго оказывать помощь.