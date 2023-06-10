Эксперт Крючков: на рынке РФ происходит замещение западных препаратов азиатскими

На рынке РФ происходит замещение западных препаратов азиатскими Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На российском рынке происходит замещение западных лекарственных препаратов на произведенные в странах Азии. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал эксперт по лекарственным препаратам и их лицензированию Николай Крючков.

Крючков отметил, что большая часть препаратов остается доступной на российском рынке без роста цен за счет их контроля государством. При этом наблюдается тенденция производства большей доли жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) на территории России.

"Резкого перелома, когда резко выросла доля российских препаратов на рынке, - такого нет. Но происходит замещение условно западных препаратов на препараты условно азиатских стран. А часть из них замещается за счет производства на территории России", - цитирует Крючкова сайт KP.RU.

Ранее 10 июня стало известно о том, что правительство РФ расширило список жизненно важных препаратов новыми лекарственными формами, включая для лечения детей с тяжелыми хроническими заболеваниями.