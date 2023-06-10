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НовостиПолитика10 июня 2023 12:51

МИД: Россия отреагирует на понижение Исландией уровня дипотношений

Также подобный шаг будет учитываться в дальнейших отношениях двух стран
Роман ПОЛОСИКОВ
МИД: Россия отреагирует на понижение Исландией уровня дипотношений

МИД: Россия отреагирует на понижение Исландией уровня дипотношений

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия отреагирует на решение Исландии о понижении уровня дипотношений с Москвой соответствующим образом. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

Помимо этого в ведомстве отметили, что подобный шаг Рейкьявика будет учитываться в дальнейшем отношении двух стран. Ответственность за такое развитие ситуации целиком лежит на исландской стороне, а на все антироссийские действия руководства страны последует соответствующая реакция, отметили дипломаты.

Также во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Россия одной из первых признала независимость Исландии и вносила большой вклад в становление суверенного государства, а еще сделала многое для защиты интересов страны в непростые времена для народа.

Ранее стало известно, что Исландия приостанавливает работу своего посольства в Москве с первого августа, но помимо этого, власти государства попросили ограничить работу российского посольства в Рейкьявике.