МИД: Россия отреагирует на понижение Исландией уровня дипотношений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия отреагирует на решение Исландии о понижении уровня дипотношений с Москвой соответствующим образом. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

Помимо этого в ведомстве отметили, что подобный шаг Рейкьявика будет учитываться в дальнейшем отношении двух стран. Ответственность за такое развитие ситуации целиком лежит на исландской стороне, а на все антироссийские действия руководства страны последует соответствующая реакция, отметили дипломаты.

Также во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Россия одной из первых признала независимость Исландии и вносила большой вклад в становление суверенного государства, а еще сделала многое для защиты интересов страны в непростые времена для народа.

Ранее стало известно, что Исландия приостанавливает работу своего посольства в Москве с первого августа, но помимо этого, власти государства попросили ограничить работу российского посольства в Рейкьявике.