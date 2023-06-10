Песков назвал обвинения Запада в адрес России нежеланием прислушиваться к Москве

Дмитрий Песков заявил, что Запад обвинениями в адрес РФ камуфлирует свое нежелание слышать ее озабоченности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обвинения США и европейских стран в адрес России в ее якобы агрессивности является попыткой закамуфлировать нежелание прислушиваться к озабоченностям Москвы. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Со стороны Вашингтона, со стороны европейских столиц звучит обвинения России в какой-то агрессивности. Это просто попытка закамуфлировать свое нежелание прислушиваться к нашим озабоченностям", - сказал официальный представитель Кремля в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram.

Песков добавил, что позиция Запада напрямую свидетельствует о нежелании прислушиваться к российским интересам. "Поэтому нам всего нужно добиваться самим", - заключил Песков.

Напомним, ранее Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин открыт к любым контактам, которые поспособствуют достижению целей РФ, не только путем специальной военной операции.