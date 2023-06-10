«Украина.ру»: из Херсона в Одессу приплыл многоэтажный дом Фото: стоп-кадр из видео

После разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области, трехэтажное здание приплыло к берегам Одессы. На появившихся кадрах можно увидеть, как оно качается на волнах рядом с берегом. Об этом сообщили в Telegram-канале «Украина.ру».

При этом по имеющимся кадрам можно понять, что это нежилое здание.

Напомним, что частичное разрушение плотины Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. Причиной этому стало несколько нацеленных ударов со стороны Украины. После происшествия началось затопление территорий.

Президент России Владимир Путин назвал подрыв плотины «варварской акцией» Киева, которую они провели с подачи Запада. После этого он поручил премьер-министру Михаилу Мишустину сформировать специальную комиссию, которая будет заниматься ликвидацией всех последствий происшествия.

KP.RU в своей статье рассказывал, кому и для чего может быть выгодна катастрофа на Каховской ГЭС.