Зеленский сообщил, что встретился в Киеве с премьер-министром Канады Трюдо Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

— Приветствую на Украине премьер-министра Канады Джастина Трюдо и представителей и представительниц его команды, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о неожиданном визите премьер-министра Канады в Киев в сопровождении министра финансов Канады Христи Фриланд. Отмечается, что вероятно они объявят о дополнительной помощи Украине и новых санкциях против России. Это уже второй визит Трюдо в Киев после начала спецоперации.

Премьер-министр Канады еще в апреле объявил о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут: 21 тысяча автоматов, 38 пулеметов и более 2,4 миллиона патронов. Этот анонс сделал Джастин Трюдо в ходе пресс-конференции.