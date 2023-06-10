Российские военные уничтожили до 230 бойцов ВСУ в ходе боев в районе Артемовска

Российские войска уничтожили до 230 бойцов ВСУ в ходе боев в районе Артемовска Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ в ежедневной сводке 10 июня сообщило о потерях украинской армии в ходе боев в районе города Артемовск, расположенного на северо-востоке ДНР.

Подразделения группировки войск "Южный" за сутки успешно отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенных пунктов Ягодное, Клещеевка, Дубово-Василевка и Андреевка в ДНР.

"Вклинения противника в нашу оборону не допущено", - говорится в заявлении МО РФ.

В ходе боев в районе Артемовска российские войска уничтожили до 230 бойцов ВСУ, 2 боевые бронемашины, 5 автомобилей и 2 гаубицы Д-30. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Артемовск регулярно находится под артиллерийскими обстрелами со стороны ВСУ. Ситуация находится под контролем, однако атаки украинцев мешают восстановлению мирной жизни в городе.

Военкор KP.RU Александр Коц рассказывал, как российские бойцы спасали жизни мирным людям, находящимся под обстрелами со стороны украинских войск в Артемовске.