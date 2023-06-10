Власти Херсонской области оценили ущерб от теракта на Каховской ГЭС в 11,5 млрд Фото: REUTERS

Ущерб в связи с разрушением Каховской ГЭС предварительно оценили в 11,5 миллиарда рублей, но в дальнейшем эта сумма может вырасти. Такое заявление сделал глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

—Предварительный расчет ущерба, нанесенного терактом нацистов инфраструктуре области - соцобъектам, дорогам, сетям и так далее, - завершен. Он измеряется колоссальной суммой 11,5 млрд рублей. И эта цифра может быть далеко не окончательной, — говорится в сообщении.

Алексеенко добавил, что специальные комиссии сейчас обследуют дома, чтобы как можно быстрее начать выплаты компенсаций гражданам за частичную или полную утрату имущества. При этом размер выплат может быть от 10 до 50 тысяч рублей, а зависеть это будет от степени полученного ущерба.

Ранее стало известно, что Всемирный банк планирует оценить ущерб от теракта на Каховской ГЭС. Там отметили, что катастрофа имеет множество серьезных последствий в плане предоставления услуг и окружающей среды.