Замглавы администрации президента Кириенко посетил Шебекино и Новую Таволжанку

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко посетил пострадавшие от обстрелов Шебекино и Новую Таволжанку Фото: Кадр видео

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко посетил пострадавшие от обстрелов Шебекино и Новую Таволжанку в Белгородской области, а также пообщался с местными жителями.

Видео с рабочим визитом Кириенко опубликовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Кириенко и Гладков вместе пообщались с жителями Шебекино и Новой Таволжанки. "В очередной раз уговариваем оставшихся жителей поехать с нами в Белгород. Но у каждого своя история, почему отказываются покинуть город", - отметил Гладков. Некоторые не хотят покидать родные края из-за членов семьи, нуждающихся в лечении и уходе, другие переживают за своих домашних питомцев.

По словам Гладкова, сейчас в Шебекино остается 2703 человека. Администрация и волонтеры помогают с гуманитарной помощью, привозя воду и необходимые продукты питания.

Губернатор Белгородской области добавил, что на данный момент невозможно посчитать количество разрушений домов и автомобилей из-за продолжающихся обстрелов со стороны ВСУ.

Напомним, 9 июня Гладков сообщил о трех пострадавших в результате обстрелов украинскими бойцами Белгородской области. 7 июня белгородский губернатор показал видео из села Новая Таволжанка, констатировав, что на ее территории нет врага.