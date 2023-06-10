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НовостиПолитика10 июня 2023 14:35

Видео уничтожения боевой техники ВСУ вертолетами Ка-52 опубликовало Минобороны

Попытки противника рассредоточиться не увенчались успехом
Роман ПОЛОСИКОВ
Видео уничтожения боевой техники ВСУ экипажами вертолетов Ка-52 Фото: стоп-кадр из видео

Видео уничтожения боевой техники ВСУ экипажами вертолетов Ка-52 Фото: стоп-кадр из видео

Министерство обороны Российской Федерации в своем Telegram-канале показало видео уничтожения военной техники украинских войск западного производства на Запорожском направлении.

Точные атаки совершили экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 управляемыми ракетами по колонне бронетехники противника. После уничтожения нескольких единиц боевой техники ВСУ, остальные бронемашины приняли попытки рассредоточиться, но это не увенчалось успехом и они были также уничтожены.

Ранее в Минобороны опубликовали кадры уничтожения танков Leopard 2 и другой военной техники украинских войск. Всего же за три дня контрнаступления ВСУ потеряли 53 танка и несколько десятков другой боевой техники.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили, что российские войска сорвали попытки атаки штурмовых групп двух бригад ВСУ в районе населенных пунктов Торское и Серебрянское Лесничество.