Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с лесными пожарами в Казахстане

Путин выразил соболезнования Токаеву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил глубокие соболезнования и слова поддержки главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с масштабными лесными пожарами в восточных районах страны.

"Уверен, что трагические последствия разгула стихии будут преодолены, и пострадавшие территории вернутся к нормальной, благополучной жизни", - говорится в телеграмме президента России, опубликованной на сайте Кремля.

Напомним, пожар вспыхнул в Батпаевском лесничестве в Абайской области на востоке Казахстана в минувший четверг, 8 июня, после удара молний. 14 работников лесничества погибли.

Местность оказалась непроходимой для техники, что существенно усложнило задачу казахстанским пожарным. К субботе пламя охватило более 60 тысяч гектаров. Сейчас в тушении пламени задействованы свыше тысячи человек.