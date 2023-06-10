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НовостиПроисшествия10 июня 2023 15:05

Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с лесными пожарами в Казахстане

Президент России уверен, что все трагические последствия разгула стихии будут преодолены
Дарья ЧИПУРНАЯ
Путин выразил соболезнования Токаеву

Путин выразил соболезнования Токаеву

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил глубокие соболезнования и слова поддержки главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с масштабными лесными пожарами в восточных районах страны.

"Уверен, что трагические последствия разгула стихии будут преодолены, и пострадавшие территории вернутся к нормальной, благополучной жизни", - говорится в телеграмме президента России, опубликованной на сайте Кремля.

Напомним, пожар вспыхнул в Батпаевском лесничестве в Абайской области на востоке Казахстана в минувший четверг, 8 июня, после удара молний. 14 работников лесничества погибли.

Местность оказалась непроходимой для техники, что существенно усложнило задачу казахстанским пожарным. К субботе пламя охватило более 60 тысяч гектаров. Сейчас в тушении пламени задействованы свыше тысячи человек.