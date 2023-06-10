Захарова: ВСУ регулярно наносили удары по Каховской ГЭС с лета 2022 года Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Вооруженные силы Украины регулярно наносили артиллерийские и ракетные удары по Каховской ГЭС начиная с лета 2022 года. Именно эти атаки и привели к разрушению плотины. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

В сообщении отмечается, что за лето-осень 2022 года ВСУ нанесли более 300 ударов по Каховской ГЭС только из американских РСЗО HIMARS.

Также отмечается, что боевых действий в это время там не велось, а при отступлении ВСУ заминировали только шлюзовые механизмы, но благодаря профессионализму саперов, взрыв удалось предотвратить.

Владимир Путин назвал атаку Киева на Каховскую ГЭС терактом, который привел к масштабной гуманитарной и экологической катастрофе.

KP.RU рассказывал о фактах, которые подтверждают причастность Украины к подрыву Каховской ГЭС. В статье собрано множество неопровержимых фактов того, что это происшествие лежит на плечах Киева.