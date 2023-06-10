Премьер Канады Трюдо заявил о конфискации российского Ан-124 для передачи Украине Фото: REUTERS

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о конфискации российского самолета Ан-124 для передачи его Украине. Об этом он сообщил во время своего неожиданного визита в Киев.

Самолет Ан-124 «Руслан», который принадлежит компании «Волга-Днепр», застрял в международном аэропорту Пирсон еще 27 февраля 2022 года. При этом тогда целью его прибытия в страну была доставка партии экспресс-тестов на COVID-19. Борт задержали еще до официального объявления санкций, экипаж отправили домой.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский сообщил о встрече с канадским премьер-министром в Киеве. Он прибыл на Украину в сопровождении главы Министерства финансов Канады Христи Фриланд.

Визит канадских политиков вероятно связан с объявлением нового пакета военной помощи Украине и с введением новых санкций в отношении России. Это уже второй визит Трюдо в Киев с начала конфликта.