Мэр Леонтьев: вода практически полностью ушла из Новой Каховки Фото: администрация Новокаховского городского округа

Вода в Новой Каховке после подтопления из-за подрыва Каховской ГЭС почти полностью ушла из города. Об этом заявил мэр Владимир Леонтьев в эфире телеканала РБК.

— Весь город по большому счету освобожден от воды, откачиваем из подвалов, — подчеркнул Леонтьев.

Напомним, что частичное разрушение плотины Каховской ГЭС из-за повреждений произошло в ночь на шестое июня 2023 года. Позже стало известно о затоплении 36 населенных пунктов в Херсонской области в результате происшествия.

Власти Херсонской области оценили ущерб от теракта в 11,5 миллиарда рублей, но также они отметили, что эта сумма может увеличиваться. На данный момент специальная комиссия обследует дома, чтобы в ближайшее время начать выплаты компенсаций пострадавшим за частичную или полную утрату имущества.