CTV: власти Канады передадут Украине ракеты класса «воздух-воздух» Фото: REUTERS

Власти Канады приняли решение передать Украине ракеты класса «воздух-воздух», а также снаряды для артиллерии. Об этом сообщил телеканал CTV.

Также по данным телеканала, новый пакет военной помощи Украине будет включать передачу 288 ракет AIM-7 класса «воздух-воздух» и десять тысяч снарядов для артиллерийских орудий западного производства калибром 105 миллиметров.

Напомним, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл с неожиданным визитом в Киев, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вместе с премьером на Украину приехала министр финансов Канады Христя Фриланд.

После этого стало известно, что Канада конфисковала российский самолет Ан-124 для последующей передачи его Украине. Он застрял в международном аэропорту Пирсон в Канаде еще 27 февраля 2022 года.