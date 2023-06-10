Ребенок пострадал при обрушении трибуны передвижного цирка в Ленобласти Фото: Алексей БУЛАТОВ

После обрушения трибуны передвижного цирка в Ленинградской области пострадал ребенок, которого госпитализировали с переломом ноги. Об этом рассказали в Главном управлении местного МЧС.

Ранее KP.RU рассказывал о происшествии в поселке Лесколово, где еще до начала выступлений артистов обвалились трибуны со зрителями. В результате инцидента началась массовая паника. Сообщалось о нескольких пострадавших.

Очевидцы сообщали, что зрители сами помогали друг другу выбраться, а никто из администрации цирка не дал никаких объяснений произошедшему. На место происшествия сразу прибыли оперативные службы.

В администрации Всеволожска рассказали, что перелом ноги получила пятилетняя девочка, а еще один мальчик получил ссадину на голени, ему оказали помощь на месте. Всего для обследования в больницу доставлены семь человек, пятеро из них - дети.