Число погибших от отравления суррогатным сидром в Нижегородской области выросло до 3 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области скончался от отравления суррогатным сидром скончалось три человека. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель главы региона Давид Мелик-Гусейнов.

Всего на данный момент в регионе суррогатным алкоголем отравилось шесть человек.

Напомним, что первые случаи смертельного отравления алкоголем компании «Мистер сидр» произошел в Ульяновской области в городе Димитровграде. В ночь с третьего на четвертое июня в больницы поступило шесть человек, однако спасти их не удалось.

После этого поступали сообщения об отравлениях суррогатным алкоголем в различных регионах. Правоохранительные органы провели обыск на предприятии, производившим этот сидр.

Причиной смерти людей назвали содержание в напитке метилового спирта. Следователи задержали предпринимателя самарской фирмы, производившей данную продукцию и ему уже предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.