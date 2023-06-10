Politico: Китай использует базу на Кубе для сбора разведданных о США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай использует базу на Кубе для сбора разведданных о Соединенных штатах. Об этом сообщили в издании Politico со ссылкой на источник, отмечая, что в американском руководстве знают об этой ситуации и пытаются решить проблему.

Также в публикации отмечается, что о якобы существующей слежке стало известно еще до избрания Джо Байдена на пост президента США, а передали эту информацию новой администрации в январе 2021 года.

Сам президент, узнав об этой ситуации, поставил задачу американским спецслужбам войти в диалог с Пекином по данному вопросу. Источник издания утверждает, что после этого диалога активность КНР на Кубе снизилась.

Ранее ФСБ разоблачила шпионскую систему в устройствах Apple. Американские спецслужбы использовали для слежки вирус, который попадал в устройства через «предусмотренные производителем уязвимости».