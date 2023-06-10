Задержан директор цирка в Ленобласти, где рухнула трибуна со зрителями Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленинградской области задержан директор передвижного цирка, где на шоу обрушилась трибуна со зрителями, об этом сообщили в СК России.

«Директора цирка в Ленобласти, где на шоу рухнула трибуна, задержали. Возбуждено уголовное дело», - говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, ГУ МЧС по Ленинградской области сообщило, что после обрушения трибуны передвижного цирка в регионе пострадал ребенок, которого госпитализировали с переломом ноги.

Напомним, вечером 10 июня представление цирка «Малибу» в поселке Лесколово Всеволожского района Ленинградской области было отменено из-за жуткого происшествия.

Во время представления артистов трибуны со зрителями обрушились. В результате инцидента пострадали несколько человек. Из-за происшествия началась массовая паника.

Очевидцы произошедшего сообщали, что зрители сами помогали друг другу. Никто не вышел из администрации, никто ничего не объяснил.