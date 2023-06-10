В Тель-Авиве состоялся массовый протест против судебной реформы Фото: REUTERS

В Тель-Авиве прошел очередной массовый протест против судебной реформы правительства, который собрал десятки тысяч демонстрантов.

В ходе акции организаторы также критиковали власти за бездействие на фоне серьезного роста преступности в арабском секторе Израиля.

Как писал сайт KP.RU, в апреле в Израиле продолжались массовые протесты против судебной реформы. Акции проходили по всей стране, несмотря на заявления властей о приостановке утверждения проекта как минимум до лета.

По данным The Times of Israel, вечером в субботу, 22 апреля, на улицы в Тель-Авиве вышли порядка 110 тысяч жителей города для того, чтобы выразить недовольство судебной реформой. Организаторы заявили, что в протестах приняли участие 165 тыс. человек. Массовые акции прошли не только в столице страны, но и в других крупных городах Израиля.

Напомним, жители Израиля настаивают на полном запрете судебной реформы. Организаторами акций выступают представители оппозиции.