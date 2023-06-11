В Лондоне на репетиции парада военные музыканты из-за жары падали в обморок Фото: Shutterstock

10 июня в Лондоне проходила репетиция военного парада. Температура в столице Великобритании поднялась до + 30 градусов по Цельсию.

На опубликованных кадрах показано, как военные музыканты согласно старой традиции одетые в красные мундиры, на головах у них медвежьи шапки, находятся под палящими лучами солнца и при этом исполняют музыкальную композицию.

Упавший оркестрант с большим трудом встает на ноги, но его сильно качает от теплового удара и коллеги пытаются поддержать его.

В результате британские военнослужащие стали один за другим падать в обморок, как подкошенные. Специальная команда на носилках выносила пострадавших музыкантов в безопасное место.

Напомним, королевские гвардейцы в Британии по традиции одеты в красные мундиры и огромные меховые шапки, которые изготовлены из натурального меха медведя барибала. Шерсть от шапок прикрывает гвардейцам глаза и создает знаменитый образ традиционного британского военнослужащего.