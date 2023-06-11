Офис Зеленского: 20 стран НАТО поддержали на бумаге членство Украины в альянсе Фото: REUTERS

Двадцать государств НАТО поддержали на бумаге членство Украины в альянсе, об этом заявил замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква.

По его словам, Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который находится с визитом в Киеве, подписали совместную декларацию.

«Общее число стран, документально поддержавших членство Украины в НАТО, возросло до 20», - уточнил Жовква.

Как писал сайт KP.RU, 10 июня замминистра обороны Украины Гаврилов заявил, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Киев должен получить алгоритм вступления в альянс.

По словам Гаврилова, на саммите НАТО в Вильнюсе Киев должен четко понимать, что после завершения конфликта с Россией в течение двух-трех лет Украина станет членом альянса.

7 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в альянс не будет иметь смысла в случае поражения Киева в текущем конфликте.

Он поделился мнением, что самое важное для альянса сегодня - чтобы Украина сохранилась как суверенное государство, поскольку в противном случае, не будет предмета, чтобы обсуждать ее членство вообще.