Офицер НАТО Атламазоглу: Попытки ВСУ перейти в наступление показали хорошую подготовку армии России Фото: ТАСС

Отражение попыток наступления ВСУ показало высокое качество подготовки армии России, об этом заявил бывший офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для Sandboxx.

«…С лета прошлого года российские военные создали на Украине одну из самых обширных оборонительных сетей в новейшей истории», - говорит эксперт.

Офицер отметил, что российские войска, недооцененные Западом, хорошо подготовились к атакам украинских сил и уже выводят из строя поставленные Киеву немецкие танки Leopard 2A6 и американские M2 Bradley.

«Уже на начальных этапах украинского контрнаступления понятно, что Украина имеет дело с действительно профессиональной российской армией», - подчеркнул Атламазоглу.

Как писал сайт KP.RU, 9 июня президент России Владимир Путин подтвердил начало контрнаступления со стороны ВСУ.

Он отметил, что попытки украинского контрнаступления провалились. Однако наступательный потенциал ВСУ еще сохранился.

10 июня президент Украины Зеленский сообщил, что контрнаступательные действия ВСУ уже идут, при этом он уклонился от прямого ответа на вопрос об их стадии.