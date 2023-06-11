Премьер Шмыгаль: Киев планирует подписать новый договор о свободной торговле с Канадой Фото: REUTERS

Украина рассчитывает на скорое подписание обновленного соглашения о свободной торговле с Канадой, об этом заявил премьер Денис Шмыгаль.

«Выразил благодарность канадскому правительству за отмену всех тарифов и квот для украинской продукции на один год», - написал Шмыгаль.

Он отметил, что переговорные команды также завершают подготовку к обновленному соглашению о свободной торговле.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что США выделят 437 тысяч долларов на анализ экономической ситуации на Украине, сообщил госдепартамент.

Отмечалось, что на американский взнос планируется провести исследование экономики Украины для выявления недостатков и приоритетных направлений реформ.

В январе 2023 года минэкономики Украины по итогам 2022 года оценила уровень падение ВВП страны в 30,4%, что является наихудшим результатом в истории государства.

Дефицит в бюджете Украины составлял более 20% ВВП. На его покрытие требовалась дополнительная помощь от партнеров с Запада в 2023 году.