AFP: Макрон призвал Иран прекратить оказывать поддержку России в конфликте на Украине Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Иран немедленно прекратить оказывать поддержку России в конфликте на Украине, об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

Издание отметило, что в беседе Макрон «предупредил о тяжелых последствиях в гуманитарной области и сфере безопасности из-за поставки Ираном дронов России».

По данным агентства, глава Франции призвал Тегеран немедленно прекратить оказываемую России поддержку.

Как писал сайт KP.RU, в декабре 2022 года официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил о безосновательности обвинений со стороны директора ЦРУ в поставках оружия из Исламской республики в Россию.

Дипломат заявил, что внешняя политика Ирана является независимой и руководствуется исключительно собственными интересами страны.

Канаани подчеркивал, что Иран полностью соблюдает международное законодательство и не собирается просить у кого-либо разрешения на налаживание отношений с той или иной страной.