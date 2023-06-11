Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика11 июня 2023 1:28

AFP: Макрон призвал Иран прекратить оказывать поддержку России в конфликте на Украине

Между Макроном и президентом Ирана состоялся телефонный разговор
Сергей ГАПЧУК
AFP: Макрон призвал Иран прекратить оказывать поддержку России в конфликте на Украине

AFP: Макрон призвал Иран прекратить оказывать поддержку России в конфликте на Украине

Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Иран немедленно прекратить оказывать поддержку России в конфликте на Украине, об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

Издание отметило, что в беседе Макрон «предупредил о тяжелых последствиях в гуманитарной области и сфере безопасности из-за поставки Ираном дронов России».

По данным агентства, глава Франции призвал Тегеран немедленно прекратить оказываемую России поддержку.

Как писал сайт KP.RU, в декабре 2022 года официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил о безосновательности обвинений со стороны директора ЦРУ в поставках оружия из Исламской республики в Россию.

Дипломат заявил, что внешняя политика Ирана является независимой и руководствуется исключительно собственными интересами страны.

Канаани подчеркивал, что Иран полностью соблюдает международное законодательство и не собирается просить у кого-либо разрешения на налаживание отношений с той или иной страной.