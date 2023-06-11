Российские военные успешно отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении Фото: Александр КОЦ

Российские военные успешно отразила атаки штурмовых групп ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении, об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Подразделения успешно отразили две атаки штурмовых групп соединений ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении», - рассказал Астафьев.

Офицер дополнил, что авиация группировки поразила опорные пункты противника в районе населенных пунктов Белогоровка, Красное, Клещиевка и Новгородское.

Как писал сайт KP.RU, ранее российская артиллерия уничтожила диверсионно-разведывательную группу противника на Купянском направлении.

Отмечалось, что также сорвана попытка переброски резерва в районе Молчаново.

Ранее Минобороны России сообщило о потерях украинской армии в ходе боев в районе Артемовска, расположенного на северо-востоке ДНР.

Помимо этого, российские военные за сутки успешно отразили пять атак ВСУ в направлении населенных пунктов Ягодное, Клещеевка, Дубово-Василевка и Андреевка в ДНР.