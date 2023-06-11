Глава Калужской области Шапша: В лесу Медынского района обнаружен второй упавший БПЛА

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале сообщил, что, предположительно, обнаружено место падения беспилотника нашли в Медынском районе.

«Сегодня ночью в Медынском районе в лесном массиве обнаружено место падения, предположительно, БПЛА», - написал глава региона.

Шапша добавил, что пострадавших и разрушений нет, на месте работают экстренные оперативные службы.

Как писал сайт KP.RU, ранее Шапша сообщил, что в Жуковском районе Калужской области упал беспилотник.

Глава региона добавил, что по предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают специальные службы.

5 июня в Калужской области два беспилотных летательных аппарата упали на автотрассу М3 «Украина». В этот же день в лесу рядом с трассой М3 «Украина» нашли третий БПЛА.

Отмечалось, что беспилотник был начинен взрывчаткой. Все три дрона были взорваны на месте.