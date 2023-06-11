Что произошло в ночь на 11 июня

Илон Маск задался вопросом после выделения нового пакета военной помощи Киеву Фото: REUTERS

Бизнесмен Илон Маск выразил сомнения по поводу выделения Пентагоном очередного пакета военной помощи Киеву. Он задался вопросом о том, «чем это закончится».

«Чем это закончится? Без принятия желаемого за действительное. Я имею в виду - в реальности», - написал Маск в комментарии под постом одного из пользователей в Twitter. При этом Маск акцентировал внимание на том, что американским властям уже пора честно взглянуть на происходящие события на Украине.

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