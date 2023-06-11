Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 июня 2023 4:33

Первые экипажи Российской орбитальной станции будут состоять из двух космонавтов

Это соответствующим образом отразится и на подготовке
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Первые экипажи Российской орбитальной станции будут состоять из двух космонавтов

Первые экипажи Российской орбитальной станции будут состоять из двух космонавтов

Фото: EAST NEWS

Первый экипаж Российской орбитальной станции будет состоять из двух космонавтов. Это полным образом отразится и на их подготовке.

"Первый экипаж РОС изначально будет состоять из двух космонавтов, что означает, что на орбитальной станции каждый член экипажа будет иметь более широкий набор обязанностей и областей ответственности, чем на МКС. Данное условие соответствующим образом отразится и на подготовке космонавтов", - приводит ТАСС слова пресс-службы ЦПК.

Помимо этого, доставлять космонавтов на РОС и в обратном направлении будут пилотируемые корабли нового поколения. В момент тренировок космонавтов обучат управлению ими. Отмечается, что на новой станции отработают главные технологические процессы для потенциальных полетов, в числе которых полеты на Луну и Марс. Особое внимание планируют уделять радиационной защите экипажа и оборудования.

Напомним, в 2022 году на форуме "Армия-22" ракетно-космическая корпорация "Энергия" (РКК, входит в Роскосмос) впервые продемонстрировала макет перспективной Российской орбитальной станции.