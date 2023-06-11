Первые экипажи Российской орбитальной станции будут состоять из двух космонавтов Фото: EAST NEWS

Первый экипаж Российской орбитальной станции будет состоять из двух космонавтов. Это полным образом отразится и на их подготовке.

"Первый экипаж РОС изначально будет состоять из двух космонавтов, что означает, что на орбитальной станции каждый член экипажа будет иметь более широкий набор обязанностей и областей ответственности, чем на МКС. Данное условие соответствующим образом отразится и на подготовке космонавтов", - приводит ТАСС слова пресс-службы ЦПК.

Помимо этого, доставлять космонавтов на РОС и в обратном направлении будут пилотируемые корабли нового поколения. В момент тренировок космонавтов обучат управлению ими. Отмечается, что на новой станции отработают главные технологические процессы для потенциальных полетов, в числе которых полеты на Луну и Марс. Особое внимание планируют уделять радиационной защите экипажа и оборудования.

Напомним, в 2022 году на форуме "Армия-22" ракетно-космическая корпорация "Энергия" (РКК, входит в Роскосмос) впервые продемонстрировала макет перспективной Российской орбитальной станции.