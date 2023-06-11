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НовостиПолитика11 июня 2023 5:13

Российская артиллерия поразила полевые казармы ВСУ на Донецком направлении

Они были расположены на территории населенного пункта Первомайское
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Российская артиллерия поразила полевые казармы ВСУ на Донецком направлении

Российская артиллерия поразила полевые казармы ВСУ на Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

На донецком направлении российские военнослужащие Южной группировки войск с помощью наводки операторов БПЛА батальона "Спарта" смогли поразить несколько украинских полевых казарм.

"На Тоненьком и Северном, что на северных окраинах Донецка, они уже у нас так не гуляют. Теперь перенесли огонь подальше, где они пока были расслаблены", - приводит слова бойца артиллерии с позывным "Аргун" РИА Новости.

Отмечается, что удары были нанесены расчетами гаубиц Д-30 снарядами 122 миллиметрового калибра по нескольким объектам, где украинские военнослужащие обустроили полевые казармы. Они находились на территории населенного пункта Первомайское на донецком направлении.

О том, что российские войска так же успешно отражают контрнаступление ВСУ, написала газета Politico. В статье говорится, что появились снимки с изображением подбитых украинских танков Leopard германского производства.