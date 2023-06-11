Российская артиллерия поразила полевые казармы ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

На донецком направлении российские военнослужащие Южной группировки войск с помощью наводки операторов БПЛА батальона "Спарта" смогли поразить несколько украинских полевых казарм.

"На Тоненьком и Северном, что на северных окраинах Донецка, они уже у нас так не гуляют. Теперь перенесли огонь подальше, где они пока были расслаблены", - приводит слова бойца артиллерии с позывным "Аргун" РИА Новости.

Отмечается, что удары были нанесены расчетами гаубиц Д-30 снарядами 122 миллиметрового калибра по нескольким объектам, где украинские военнослужащие обустроили полевые казармы. Они находились на территории населенного пункта Первомайское на донецком направлении.

О том, что российские войска так же успешно отражают контрнаступление ВСУ, написала газета Politico. В статье говорится, что появились снимки с изображением подбитых украинских танков Leopard германского производства.