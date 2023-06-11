Депутат Нилов: в 2025 году дважды проиндексируют пенсии, первый раз в феврале Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2025 году власти хотят проиндексировать пенсии по старости дважды для учета фактической инфляции за 2024 год. Об этом сообщил депутат Ярослав Нилов, пишет "Российская газета".

"До 2025 года идет переходный период, когда страховые пенсии неработающим гражданам растут на определенный индекс, но не менее, чем на тысячу рублей в год", - отметил парламентарий.

При перерасчете на основе показателей фактической инфляции индексация произойдет в феврале, после чего будет корректировка в апреле. По закону о бюджете Соцфонда, в 2024 году пенсии увеличатся 4,6 процента, в феврале 2025 года - на 4 процента, а в апреле 2025 года — 3, 6 процента.

Между тем, более половины (55%) россиян планируют предпринять шаги, чтобы увеличить размер своей будущей пенсии. Об этом пишет Webbankir.