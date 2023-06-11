МИД Канады ввел санкции против Януковича, властей Крыма и Донбасса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Канады объявили о введении санкций в отношении бывшего украинского президента Виктора Януковича, ряда музеев и властей Крыма, Херсонской и Запорожской областей, Донбасса. Об этом сообщает канадский МИД.

Отмечается, что всего санкционные списки Канады пополнили 24 физических и 12 юридических лиц. Среди них есть экс-президент Украины Виктор Янукович и его сын Александр Янукович.

Кроме того, ограничения введены в отношении ряда чиновников из новых российских регионов, несколько музеев Крыма, Херсона, Мариуполя и Мелитополя, местных министерств культуры и образования, некоторых СМИ и журналистов.

Между тем, послы Евросоюза провели закрытые переговоры по поводу проекта 11-го пакета антироссийских санкций. При этом, ни к каким договоренностям им прийти не удалось. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на четырех дипломатов.