"Ребята, мы такие же, как вы": Украинские мобилизованные оставляют неактивированные мины с посланиями россиянам

Мобилизованные украинские сапёры оставляют ВС России неактивированные мины с посланиями Фото: Александр КОЦ

Саперы Южной группировки российских войск находят мины, которые оставляют инженеры ВСУ. Мины могут быть не активированными или активированными не до конца. При этом на снарядах остаются различные послания - от желания примириться до нацистской символики, сообщает начальник инженерной службы полка группировки "Юг" Вооруженных сил РФ с позывным "Кирпич".

"Если попадаются мобилизованные, то, бывает, они оставляют нам разные надписи или не до конца минируют. То есть он поставил мину, а верхнюю чеку не снял, а сзади этой мины могут быть надписи. Один раз встретили - мина стояла не заминированная, а сзади на русском языке было написано: "Ребята, мы такие же, как вы. Надеюсь, я скоро уеду домой". Нам очень приятно было", - приводит слова военнослужащего ТАСС.

При этом, по словам начальника инженерной службы, иногда можно заметить мины с оскорблениями или угрозами, а также с нацисткой символикой.

Ранее стало известно о поражении нескольких украинских полевых казарм на донецком направлении. Российские военнослужащие Южной группировки войск с помощью наводки операторов БПЛА батальона "Спарта" смогли поразить цель.