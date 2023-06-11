Двое россиян погибли в ДТП в таиландском городе Паттайя

Идут поиски свидетелей аварии, изучается видео с размещенных на трассе камер. Фото: полиция Таиланда

Двое граждан России погибли утром в воскресенье, 11 июня, в дорожной аварии в городе Паттайя в Таиланде. Об этом проинформировал телеканал Nation TV.

Сообщение о ДТП на трассе Сукхумвит поступило в местную полицию около пяти утра. Машина Toyota Altis двигалась с большой скоростью, ее водитель, скорее всего, потерял управление. Автомобиль вылетел с трассы, а затем врезался в несколько пальм, уточняет телеканал. По данным Nation TV, в результате одно из деревьев сломалось, а другие повреждены.

Сотрудникам полиции, которые прибыли на место ДТП, пришлось использовать специальное оборудование для того, что вытащить из машины людей, которые в ней находились. После этого, врачи пытались спасти девушку, которая находилась за рулем, а также парня, сидевшего на пассажирском сидении. Однако им это не удалось.

По данным телеканала, оба погибших были россиянами. Сейчас полицейские ищут свидетелей аварии, а также изучают видео с камер, размещенных на трассе.

Сайт KP.RU ранее писал о столкновении туристического катера с сигнальной вышкой у побережья Пхукета. На борту находились 37 пассажиров, из которых 21 - россияне. В результате происшествия российские туристы получили травмы различной степени тяжести и были оперативно доставлены в медицинские учреждения Пхукета.