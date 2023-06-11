Власти Польши заявили, что страна не причастна к взрывам на «Северных потоках» Фото: REUTERS

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что страна не имеет никакого отношения к атаке на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2». Он назвал соответствующие обвинения необоснованными.

«Польша не имела никакого отношения к взрывам «Северного потока 1» и «Северного потока 2». Связывание Польши с этими событиями необоснованно», - написал Жарин в своем Twitter.

Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что Польша могла быть использована в качестве оперативной базы для проведения атаки на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2». Отмечалось, что Польша могла быть центром логистики и финансирования теракта на трубопроводах.

Как писал сайт KP.RU, 8 февраля американский журналист Сеймур Херш заявил, что российские газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были взорваны по прямому указанию администрации президента США Джо Байдена.

Ранее в Германии проинформировали, что для подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» использовалось легкое взрывчатое вещество октоген, которое было доставлено к трубопроводам на яхте «Андромеда». Также сообщалось, что следствие уверено в том, что для терактов использовалось арендованное судно.