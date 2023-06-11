Глава МИД Италии: вопрос вступления Украины в НАТО решится по окончании конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вопрос о вступлении Украины в НАТО будет решаться только после окончания конфликта. Об этом заявил глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни, пишет газета la Repubblica.

По мнению Таяни, для того, чтобы начать решать вопрос, необходимо дождаться завершения украинского конфликта. При этом на саммите в Вильнюсе будет определен путь присоединения Киева к альянсу.

"Между тем мы идем к постоянному совету НАТО-Украина. Это важный шаг, поскольку он вовлекает Киев в международные решения", - заявил министр, который в воскресенье отправляется с визитом в США.

Также по словам вице-премьера, его ближайший визит в США подтвердит узы трансатлантической солидарности Рима с Вашингтоном и закрепит общее видение решения украинского конфликта.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО не будет иметь смысла в случае поражения Киева в текущем конфликте.