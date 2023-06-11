Матвиенко призвала освободиться от иллюзий относительно Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко в преддверии Дня России заявила, что страна не считает Запад своим исконным врагом, однако необходимо освободиться от иллюзий относительно него.

«Надо окончательно освободиться от иллюзий относительно Запада. Мы не считаем его нашим исконным врагом», - написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда РФ.

Она пояснила, что западные страны всегда считали, что Россия – это «нечто чуждое европейской цивилизации». Матвиенко подчеркнула, что такой настрой укоренен в Европе, и это нельзя не учитывать.

«Запад встал на путь резкой конфронтации с Россией, следуя в фарватере политики США, которые делают все для удержания своей мировой гегемонии», - добавила председатель верхней палаты парламента.

В то же время она выразила уверенной в том, что такие попытки Запада не увенчаются успехом, так как тот потерял способность верно оценивать себя и свои возможности.

«Оглядываясь назад, я вновь и вновь прихожу к одному и тому же выводу: мы сделали все и даже больше для того, чтобы обеспечить свою безопасность, свои законные национальные интересы исключительно мирными средствами, в первую очередь, дипломатическими», - отметила Матвиенко.

Она добавила, что Россия всегда будет мировой державой, которую невозможно «загнать в угол».

Ранее сайт KP.RU писал о том, что в новой концепции внешней политики РФ, которая была утверждена указом президента России Владимира Путина, сказано о том, что Москва не относится к странам Запада как к противникам, а напротив, рассчитывает со временем вернуть взаимоуважительное сотрудничество с ними. В концепции также подчеркивается, что России готова к диалогу и сотрудничеству с западными странами.