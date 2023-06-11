Зеленский ввел санкции против председателя и судей Константитуционного суда РФ Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, утверждающий решения Совета нацбезопасности и обороны, о введении ограничений в отношении председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина и нескольких судей.

Всего в опубликованном на сайте украинского президента санкционном списке находятся 178 человек. Среди них есть все 10 действующих судей российского Конституционного суда и его председатель Валерий Зорькин.

Уточняется, что ограничительные меры будут действовать на протяжении пяти лет. Соответствующий документ был опубликован в воскресенье, 11 июня.

Между тем, канадские власти ввели санкции в отношении бывшего украинского президента Виктора Януковича, ряда музеев и властей Крыма, Херсонской и Запорожской областей, Донбасса. Об этом сообщает канадский МИД.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил о том, что санкции западных стран перестали быть эффективным инструментом сдерживания развития России.