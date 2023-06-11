Стас Пьеха прокомментировал свою госпитализацию: "Надеюсь, скоро все будет хорошо"

Стас Пьеха заявил об отсутствии проблем со здоровьем после сообщений о госпитализации Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певец Стас Пьеха в воскресенье, 11 июня, прокомментировал свою госпитализацию. Артист рассказал, что он сдал необходимые анализы, касающиеся сердца, и подчеркнул, что глобальных проблем со здоровьем выявлено не было.

«Если коротко, то спасибо всем. Сдал все анализы. Глобальных проблем нет. Есть мелочи, о которых переживать ни вам, ни мне не надо», - сообщил Пьеха в своих соцсетях.

Он также выразил надежду, что скоро все будет хорошо.

Ранее сайт KP.RU сообщал о госпитализации Пьехи. В своих соцсетях артист пояснил, что он был доставлен в Боткинскую больницу, где ему провели ряд исследований, касающихся сердца, отметив, что «коронарография была утешительной».

Певец призвал всех беречь свое здоровье и слушать свой организм. Рассказ о состоянии своего здоровья Пьеха сопроводил фотографиями из больницы.

Напомним, в этом году артист не первый раз оказывается в медучреждении. В марте 2023 года Пьеха рассказывал, что был госпитализирован в больницу с коронавирусом.