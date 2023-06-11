«АвтоВАЗ» начал проверку трех дилеров из-за повышения цен на Lada Vesta Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания «АвтоВАЗ» приступила к проверке трех дилерских центров, расположенных в Москве, после появления информации о необоснованном повышении цен на машины Lada Vesta.

«После публикации в одном из федеральных СМИ материала о необоснованном повышении цен на Lada Vesta нового поколения начата оперативная проверка в отношении трех дилерских центров в Москве», - сказано в заявлении автопроизводителя.

Уточняется, что будут проверены следующие дилеры: "Автогермес", "Торгмаш" и "Техинком".

Также на «АвтоВАЗе» добавили, что с 10 июня данным дилерам временно остановлена отгрузка новых машин Lada Vesta.

Автопроизводитель подчеркнул, что в том случае, если в рамках проверки информация о повышении цен подтвердится, в отношении компаний будут применены штрафные санкции, а именно, сокращение квот на поставку машин и даже разрыв дилерского соглашения.

Ранее сайт KP.RU анонсировал повышение цен на автомобили Lada в среднем на 2% с 1 мая 2023 года. Общее увеличение цен на автомобили в текущем году не превысит прогнозируемый уровень инфляции в России, которая составит 5,3%, уточнял президент компании Максим Соколов.

Соколов ранее также заявлял, что компания сможет выйти на рестарт серийного производства Lada Largus осенью 2023 года. По его словам, данная модель является крайне востребованной на рынке.