Рогов сообщил о тяжелейших боях на стыке Запорожской области и ДНР Фото: Александр КОЦ

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о тяжелых боях на Времевском выступе.

По информации Рогова, тяжелые бои идут на пересечении Запорожья и Донецкой народной республики.

"Не имея успехов в лобовых атаках, враг предпринимает попытки окружения наших подразделений на Времевском выступе," - написал Рогов в своем телеграмм-канале.

В пятницу, 9 июня, президент России Владимир Путин подтвердил начало контрнаступления со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российский лидер отметил, что попытки украинского контрнаступления провалились.

10 июня Министерство обороны России в своей ежедневной сводке заявило о потерях украинских войск за сутки составили до 300 военнослужащих, 9 танков, 4 из которых Leopard. Российские войска также уничтожили 11 боевых машин пехоты, в том числе 5 американских Bradley, 14 боевых бронемашин, 6 автомобилей и самоходную французскую артиллерийскую установку Cezar.