Сенатор Пушков: власти США не понимают последствий накачки оружием Киева Фото: Михаил ФРОЛОВ

Администрация США не способна оценить последствия продолжения поддержки киевского режима вооружением и деньгами. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем телеграмм-канале.

Политик отметил на слова американского миллиардера Илона Маска, заметившего, что в вопросе украинской поддержки страны Запада зачастую выдают желаемое за действительное и задался, к чему приведет такой подход.

"Ответа у администрации Байдена на этот вопрос нет. Он находится за пределами мыслительного горизонта американской администрации. Она несется вскачь, как зашоренная лошадь, видя перед собой геополитический мираж в виде поражения России. Судя по всему, и не хочет воспринимать какие-либо другие сценарии", - заявил Пушков.

Также сенатор заметил, что очень немногие в такой ситуации способны рационально мыслить. Основатель компании SpaceX оказался одним из тех, кто задает главы вопрос американской администрации.