Неожиданное последствие подрыва Каховской ГЭС назвали в Британии

Telegraph: подрыв Каховской ГЭС грозит ростом цен на продукты в Британии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Частичное разрушение Каховской ГЭС может отрицательно повлиять на цены на продукты в Великобритании. Об этом проинформировало издание Telegraph со ссылкой на главного экономиста Института распределения продуктов питания Британии Джеймса Уолтона.

«Вероятно, мы станем свидетелями того, как глобальные рынки будут искать альтернативные источники поставок. Это вполне может отодвинуть сроки возврата к более нормальным ценам на продукты питания», — сказал Уолтон.

Эксперт уточнил, что чрезвычайное происшествие коснулось порядка 500 тысяч гектаров сельхозугодий. Таким образом, по мнению экономиста, жители Великобритании почувствуют на себе повышение стоимости продуктов из-за возможных перемен в распределении сельскохозяйственной продукции в мире.

Газета также сообщила, что премьер-министр Британии Риши Сунак уже изучает возможность ограничения стоимости основным продуктов питания.

Частичное разрушение плотины Каховской ГЭС произошло во вторник, 6 июня. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал Украину ответственной за подрыв сооружений гидроэлектростанции и классифицировал это преступление Киева как теракт. В свою очередь, в Кремле объяснили подрыв ГЭС Киевом неудачами наступления ВСУ.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что подрыв плотины является «варварской акцией» Киева, совершенной с подачи Запада. Он подчеркнул, что разрушение Каховской ГЭС привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.