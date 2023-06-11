Движение поездов после схода 15 вагонов под Белгородом частично восстановлено

В Белгородской области частично восстановили движение поездов после схода грузовых вагонов Фото: соцсети

Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД) сообщила о частичном восстановлении железнодорожного движения на участке пути в Белгородской области, где ранее произошел сход вагонов грузового состава.

“Сегодня в 8:30 (мск) восстановили движение поездов по одному пути на перегоне Хлевище — Бирюч, прерванное в результате схода вагонов грузового поезда”, — сообщили на сайте компании, добавив, что ремонтные бригады занимаются восстановлением второго поврежденного пути.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 15 грузовых вагонов сошли с рельсов в Алексеевском городском округе. По данным главы региона, в инциденте никто не пострадал, а вагоны были пустыми.

Напомним, в начале мая в районе железнодорожной станции Снежетьская Белгородской области в результате подрыва путей с рельсов сошел локомотив и часть состава грузового поезда. В том происшествии также никто не пострадал, а восстановительная бригада из почти 300 железнодорожников менее чем за сутки заменила около 100 метров поврежденных железнодорожных путей.