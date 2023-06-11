Песков назвал абсолютной константой для США и Британии линию на сдерживание России

Песков: линия на сдерживание России является абсолютной константой для США и Британии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы США и Великобритании вытеснить РФ с рынка атомной энергии, назвал политику сдерживания России “абсолютной константой” для этих стран.

“Линия на сдерживание нашей страны является абсолютной константой для внешней политики как США, так и Великобритании. Это тоже продолжается не одно десятилетие, поэтому в условиях этих попыток мы живем уже достаточно долго”, — заявил Песков в интервью на телепередаче “Москва. Кремль. Путин”.

Напомним, недавно в пресс-службе Белого дома сообщили, что США и Великобритания согласовали новое экономическое партнёрство, главной целью которого стало выдавливание России с мирового рынка атомной энергетики.

При этом ранее обозреватель Анна Скиннер в статье для издания Newsweek отмечала, что Вашингтон до сих пор зависит от России в вопросе поставок ядерного топлива.

Также недавно в Европе ранее рассматривали возможность введения санкций против “Росатома”, однако из-за высокой зависимости от ядерного топлива из России решили отказаться от подобных мер.