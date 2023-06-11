Российские военные уничтожили три танка Leopard и ракетный комплекс Stormer ВСУ Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны Российской Федерации в очередной сводке проинформировало о потерях Вооруженных сил Украины на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях. Российские военные в том числе уничтожили три танка Leopard и боевую машину ЗРК Stormer британского производства.

«В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях», - отмечается в заявлении российского оборонного ведомства.

Уточняется, что в общей сложности ВСУ за сутки на трех направлениях потеряли более 50 солдат. Помимо этого, уничтожены 11 танков, из них три Leopard, а также 17 боевых машин пехоты и 16 боевых бронированных машин, а также четыре автомобиля. Среди потерь ВСУ и боевая машина зенитного ракетного комплекса Stormer британского производства, а также артиллерийская система М777 американского производства.

Днем ранее Минобороны РФ проинформировало, что общие потери украинских войск за сутки составили до 300 военнослужащих, 9 танков, 4 из которых Leopard. Российские войска также уничтожили 11 боевых машин пехоты, в том числе 5 американских Bradley, 14 боевых бронемашин, 6 автомобилей и самоходную французскую артиллерийскую установку Cezar.

Ранее бывший мэр Читы Александр Сапожников, ушедший в зону спецоперации добровольцем, в беседе с KP.RU назвал слабые места британских танков Leopard. Он пояснил, что они сконструированы таким образом, чтобы ездить по асфальту, а не по вязким полям.