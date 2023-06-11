WSJ: Джордж Сорос передаст контроль над своей фондовой империей сыну

Джордж Сорос передаст контроль над своей фондовой империей сыну Фото: REUTERS

Американский финансист и миллиардер Джордж Сорос передает контроль над своей фондовой империей своему 37-летнему сыну Александру. Об этом в воскресенье, 11 июня, проинформировало издание The Wall Street Journal.

Газета сообщила, что в декабре решением совета директоров фондов 92-летнего Джорджа Сороса Александр сменил отца на посту председателя. Отмечается также, что 37-летний сын Джорджа Сороса является единственным в семье, кто состоит в инвестиционном комитете, контролирующем фирму Soros Fund Management. Последняя, в свою очередь, управляет деньгами фонда и семьи. Издание со ссылкой представителя миллиардера рассказало, что в ближайшие годы большая часть из 25 млрд долларов, принадлежащих империи Джорджа Сороса, будет направлена в фонд, председателем которого стал Александр Сорос.

Последний, в свою очередь, после избрания на пост председателя рассказал, что продолжит поддерживать американских левых политиков и заниматься внутренней политикой Соединенных Штатов, так как он более активен в политике, чем его отец. В то же время Александр добавил, что в целом его точка зрения совпадает с мнением отца.

Как писал сайт KP.RU, ранее Джордж Сорос заявил, что наибольшую угрозу для США представляют не Россия и Китай, а внутренние враги. По его словам, именно из-за них американская демократия может стать репрессивным режимом.

Сорос пояснил, что отменить демократию в стране могут «правые экстремисты», к которым он отнес нынешний Верховный суд и Республиканскую партию бывшего президента США Дональда Трампа.