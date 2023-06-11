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НовостиВ мире11 июня 2023 13:31

WSJ: Джордж Сорос передаст контроль над своей фондовой империей сыну

Ранее Александр Сорос был избран председателем совета директоров фондов отца
Екатерина КОСОБОКОВА
Джордж Сорос передаст контроль над своей фондовой империей сыну

Джордж Сорос передаст контроль над своей фондовой империей сыну

Фото: REUTERS

Американский финансист и миллиардер Джордж Сорос передает контроль над своей фондовой империей своему 37-летнему сыну Александру. Об этом в воскресенье, 11 июня, проинформировало издание The Wall Street Journal.

Газета сообщила, что в декабре решением совета директоров фондов 92-летнего Джорджа Сороса Александр сменил отца на посту председателя. Отмечается также, что 37-летний сын Джорджа Сороса является единственным в семье, кто состоит в инвестиционном комитете, контролирующем фирму Soros Fund Management. Последняя, в свою очередь, управляет деньгами фонда и семьи. Издание со ссылкой представителя миллиардера рассказало, что в ближайшие годы большая часть из 25 млрд долларов, принадлежащих империи Джорджа Сороса, будет направлена в фонд, председателем которого стал Александр Сорос.

Последний, в свою очередь, после избрания на пост председателя рассказал, что продолжит поддерживать американских левых политиков и заниматься внутренней политикой Соединенных Штатов, так как он более активен в политике, чем его отец. В то же время Александр добавил, что в целом его точка зрения совпадает с мнением отца.

Как писал сайт KP.RU, ранее Джордж Сорос заявил, что наибольшую угрозу для США представляют не Россия и Китай, а внутренние враги. По его словам, именно из-за них американская демократия может стать репрессивным режимом.

Сорос пояснил, что отменить демократию в стране могут «правые экстремисты», к которым он отнес нынешний Верховный суд и Республиканскую партию бывшего президента США Дональда Трампа.