Росавиация: в России на 82% участились столкновения самолетов с птицами

В России участились случаи столкновения самолетов с птицами Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что количество столкновений самолетов с птицами, в результате которых воздушные суда получили повреждения, за период с января по май 2023 года выросло на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Росавиации, за данный период произошел 31 случай повреждения самолетов от столкновения с птицами, однако количество столкновений, которые не привели к повреждению воздушных судов также выросло.

При этом участились и случаи угрозы столкновения самолетов с другими животными, выходящими на взлетно-посадочную полосу. По данным Нерадько, всего был зафиксирован 21 подобный инцидент, в 12 их которых самолетам приходилось для посадки уходить на второй круг.

Напомним, несколько дней назад пассажирский лайнер “Боинг 737-800”, летевший из Москвы в Ульяновск, при посадке столкнулся с птицами, а в начале апреля в небе над Самарской областью столкнулся с птицами самолет, летевший из Санкт-Петербурга.